У Кабміні назвали строки завершення формування перспективних планів областей

Заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода назвав строки завершення формування перспективних планів областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами Негоди, перспективні плани стануть основою для створення спроможних громад із оптимальними мережами публічних послуг та сервісів.

"Україна - на завершальному та найбільш відповідальному етапі реформи місцевого самоврядування і на старті динамічного сталого розвитку громад і регіонів. Відправний пункт - місцеві вибори в 2020 році на новій територіальній основі громад і районів. Тож 2020 - рік виважених і відповідальних рішень", - заявив замміністра.

"Серед завдань, визначених урядом для завершення реформи, - формування перспективних планів областей, які покриватимуть 100% їх території. Завершити цю роботу обласні державні адміністрації мають в першій декаді грудня", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, член комітету Верховної ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін заявив, що законопроект про зміни до Конституції України в частині децентралізації влади внесуть в Раду найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабінеті міністрів анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України.

Додамо також, Мінрозвитку громад розробило законопроект про вдосконалення регіональної державної політики.