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У Кабміні назвали термін добровільного об'єднання ОТГ

Новини » Політика     30.11.2019 - 22:09
У Кабміні назвали термін добровільного об'єднання ОТГ
Фото: Олена Бабак (samopomich.ua)

Міністр заявила, что срок добровільного об'єднання громад очікується до лютого 2020 року

Термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади (ОТГ) триватиме орієнтовно до лютого 2020 року. Про це заявила в програмі "Суботній інтерв'ю" на "Радіо Свобода" міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

"Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об’єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об’єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об’єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об’єднатися вже через законодавчий механізм", - зазначила міністр.

Нагадаємо, Верховна рада України в першому читанні підтримала спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації до 1 грудня 2019 року.

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