У Кабміні назвали радників для перших трьох об’єктів великої приватизації

Новини Економіка 31.07.2018 - 05:39
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)

Одеський припортовий завод до приватизації готуватиме Pericles Global Advisory, "Президент Готель" та "Індар" - "Конкорд Консалтинг"

Фонд державного майна України провів у понеділок, 30 липня, перші конкурси щодо визначення інвестиційних радників для так званої великої приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ "Президент Готель" і ПрАТ "Індар". Про це повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко, передає прес-служба уряду.

Саєнко розповів, що Одеський припортовий завод до приватизації готуватиме компанія Pericles Global Advisory, "Президент Готель" та "Індар" - "Конкорд Консалтинг", яка входить до групи "Конкорд Капітал".

З загалом у списку так званої великої приватизації на цей рік - 23 об’єкти.

"Нам залишається ще для 19 підприємств обрати радників і розпочати процес їх підготовки до приватизації. Вже завтра, 31 липня, обиратимемо радників для наступних трьох підприємств - ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", ДП "Завод Електроважмаш" і ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", - додав Саєнко.

Він наголосив, що приватизація цих підприємств, крім одного, відбуватиметься за новим законом "Про приватизацію державного і комунального майна".

"У новому законі прописані чіткі вимоги щодо перевірки походження грошей, за які купується підприємство. Нові правила не допускають участі у приватизації осіб, пов’язаних із країною-агресором", - зазначив міністр.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки голови ФДМ Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro. 

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Теги:  Кабінет Міністрів України,  приватизация,  ФГИ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС