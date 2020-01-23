В Кабмине назвали причины сокращения населения

Численность населения Украины продолжает сокращаться под влиянием нескольких факторов. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на презентации проекта "Оценка численности наличного населения Украины", передает корреспондент РБК-Украины.

Как отметил Дубилет, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

"Есть три больших блока. Первый - оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения", - сказал Дубилет.

Напомним, по данным Госстата, численность наличного населения Украины на протяжении января-ноября 2019 года уменьшилась на 230,5 тысяч человек и на 1 декабря 2019 года составила 41922,7 тыс. человек.

В то же время, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" показали, что в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 проживает 37,289 млн человек с погрешностью около 3% (то есть около 1 млн человек). Эти данные отличаются от данных, которые ежемесячно публикует Государственная служба статистики (41,922 млн человек), поскольку не включают тех, кто проживает на оккупированной территории Донбасса (около 3,8 млн человек).

Отметим, демографическая ситуация в Украине сильно зависит от численности поколений. В частности, ситуацию до сих пор влияет массовая гибель украинцев во время Голодомора, а также во время Второй мировой войны.