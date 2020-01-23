У Кабміні назвали причини скорочення населення

Чисельність населення України продовжує скорочуватися під впливом кількох чинників. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на презентації проекту "Оцінка чисельності наявного населення України", передає кореспондент РБК-України.

Як зазначив Дубілет, найбільше на скорочення населення впливають міграція і негативне співвідношення між народжуваністю і смертністю.

"Є три великі блоки. Перший - окуповані території, другий - негативний тренд з міграції, у нас емігрують більше, ніж приїжджають назад, і третє, на жаль, це демографічний тренд, у нас смертей більше, ніж народжуваності. Три великих блоки, які призводять до скорочення населення", - сказав Дубілет.

Нагадаємо, за даними Держстату, чисельність наявного населення України впродовж січня-листопада 2019 року зменшилася на 230,5 тис. осіб і на 1 грудня 2019 року склала 41922,7 тис. осіб.

У той же час, дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" показали, що в Україні станом на 1 грудня 2019 проживає 37,289 млн осіб з похибкою близько 3% (тобто близько 1 млн осіб). Ці дані відрізняються від даних, які щомісячно публікує Державна служба статистики (41,922 млн осіб), оскільки не включають тих, хто проживає на окупованій території Донбасу (близько 3,8 млн осіб).

Зазначимо, демографічна ситуація в Україні сильно залежить від чисельності поколінь. Зокрема, ситуацію досі впливає масова загибель українців під час Голодомору, а також під час Другої світової війни.