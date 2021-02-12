В Кабмине назвали причины изменения климата в Украине

Изменения климата в Украине происходят из-за увеличения концентрации углекислого газа, сжигания ископаемых видов топлива, деятельности крупных предприятий, выброс метана от крупного рогатого скота, а также вырубки лесов.

Об этом РБК Украина рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, говорится в материале " Градус изменений: как глобальное потепление влияет на Украину и мир ".

При этом он уточнил, что вопрос вырубки лесов неоднозначен, ведь, по словам министра, молодой лес быстрее поглощает углекислый газ, чем старый. Поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений.

"Можно рубить деревья бережно, чтобы при этом площадь облесения увеличивалась, и молодого леса тоже. К примеру, Украина вырубает около 20 млн гектаров, а Польша 40 миллионов, но она те места засаживает новыми деревьями", - пояснил Абрамовский.