У Кабміні назвали причини зміни клімату в Україні

Зміни клімату в Україні відбуваються через збільшення концентрації вуглекислого газу, спалювання викопних видів палива, діяльність великих підприємств, викид метану від великої рогатої худоби, а також вирубку лісів.

Про це РБК Україна розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, йдеться у матеріалі " Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ ".

При цьому він уточнив, що питання вирубки лісів неоднозначне, адже, за словами міністра, молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ, ніж старий. Тому потрібно збільшувати площу нових насаджень.

"Можна рубати дерева ощадливо, щоб при цьому площа заліснення збільшувалась, і молодого лісу теж. До прикладу, Україна вирубує близько 20 млн гектарів, а Польща 40 мільйонів, але вона ті місця засаджує новими деревами", – пояснив Абрамовський.