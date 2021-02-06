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Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи

Вашингтон, Суббота 06 февраля 2021 09:52
Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи
Фото: таяние ледников (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Экологи заявили о необходимости уменьшения выбросов углерода в воздух. Уровень мирового океана поднимается быстрее худших прогнозов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, такая ситуация влияет на две пятых населения Земли, проживающих вблизи побережья.

"Изменение климата вызывает более быстрый рост уровня воды в океанах, чем ранее предсказывали даже самые пессимистичные прогнозы ученых", - говорится в статье.

Экологи утверждают, что странам придется ограничивать выбросы парниковых газов даже больше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост уровня воды. Исследователи отмечают, что к концу столетия подъем мирового океана на полметра может ожидаться, если температура поднимется максимум на 0,5 градуса Цельсия.

Однако вода может подняться более чем на один метр, если станет теплее на 2 градуса, и это вероятно произойдет в нынешних условиях, если не изменится климатическая политика человечества, пишет издание.

Геофизик из Университета Копенгагена Аслак Гринстед считает, что нужно сократить выбросы еще на 200 миллиардов метрических тонн углерода, и только это поможет миру оставаться в рамках предыдущих прогнозов.

Напомним, 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. Однако в этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию, говорят климатологи.

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Новости Украины В мире климатокеан

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