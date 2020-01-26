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В Кабмине назвали основные темы заседания Совета ассоциации Украина-ЕС

Новости » Политика     26.01.2020 - 10:31
В Кабмине назвали основные темы заседания Совета ассоциации Украина-ЕС
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Гончарук

Во вторник, 28 января, в Брюсселе состоится шестое заседание Совета ассоциации Украина - Европейский союз, на котором обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе и вопрос оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Отмечается, что это первое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с новым составом украинской и европейской делегаций. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Алексей Гончарук, также в ее состав войдут министр иностранных дел Вадим Пристайко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, другие министры и их заместители.

По данным правительства, основными темами шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС противодействие российской агрессии и имплементация минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе, а также вопрос оккупированного Крыма.

"Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности", - добавили в Кабмине.

Напомним, ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что Брюссель готов пойти навстречу украинским инициативам по расширению соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов. В ЕС ожидают, что следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС может быть продуктивным для Киева.

Украина инициирует изменения в соглашении об ассоциации с ЕС Украина готова к более глубокой секторальной интеграции с ЕС, - Пристайко
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