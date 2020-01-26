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У Кабміні назвали основні теми засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Новини » Політика     26.01.2020 - 10:31
У Кабміні назвали основні теми засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Українську делегацію очолить прем'єр-міністр Гончарук

У вівторок, 28 січня, у Брюсселі відбудеться шосте засідання Ради асоціації Україна - Європейський союз на якому обговорять безпекову ситуацію на Донбасі та питання окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Зазначається, що це перше засідання Ради асоціації Україна-ЄС з новим складом української та європейської делегацій. Українську делегацію очолить прем'єр-міністр Олексій Гончарук, також до її складу увійдуть міністр закордонних справ Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, інші міністри та їх заступники.

За даними уряду, основними темами шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС будуть протидія російській агресії та імплементація мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі, а також питання окупованого Криму.

"Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з ЄС, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки", - додали в Кабміні.

Нагадаємо, раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Брюссель готовий піти назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків. В ЄС очікують, що наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС може бути продуктивним для Києва.

Україна ініціює зміни до угоди про асоціацію з ЄС Україна готова до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС, - Пристайко
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