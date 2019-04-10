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В Кабмине назвали дату решения по продаже "Центрэнерго"

Новости » Энергетика    10.04.2019 - 15:16
В Кабмине назвали дату решения по продаже "Центрэнерго"
Фото: "Центрэнерго" (коллаж РБК-Украина)

Конкурс по приватизации "Центрэнерго" могут объявить 16 мая

Кабинет министров продлил сроки размещения акций компании "Центрэнерго", а также назвал возможную дату объявления конкурса по ее продаже. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним распоряжением правительство продлило сроки размещения государственного пакета акций "Центрэнерго" в количестве 289 205 117 штук (78,289% капитала) до 30 сентября 2019 года. Кроме того, в сопроводительных документах указано, что в соответствии с поручением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана повторный конкурс по приватизации "Центрэнерго" планируют объявить 16 мая.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в декабре прошлого года Фонд госимущества отменил первый конкурс по продаже "Центрэнерго". Приватизация сорвалась после того, как два потенциальных покупателя предоставили документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства.

Для декабрьской приватизации "Центрэнерго" оценили почти в 6 млрд гривен. Согласно меморандуму с МВФ, приватизация ряда государственных компаний, в том числе и "Центрэнерго", должна состояться в первом полугодии 2019.

 

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