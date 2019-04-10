ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні назвали дату рішення щодо продажу "Центренерго"

Новини » Енергетика    10.04.2019 - 15:16
У Кабміні назвали дату рішення щодо продажу "Центренерго"
Фото: "Центренерго" (колаж РБК-Україна)

Конкурс з приватизації "Центренерго" можуть оголосити 16 травня

Кабінет міністрів продовжив терміни розміщення акцій компанії "Центренерго", а також назвав можливу дату оголошення конкурсу з її продажу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішнім розпорядженням уряд продовжив терміни розміщення державного пакета акцій "Центренерго" в кількості 289 205 117 штук (78,289% капіталу) до 30 вересня 2019 року. Крім того, у супровідних документах зазначено, що згідно з дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана повторний конкурс з приватизації "Центренерго" планують оголосити 16 травня.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в грудні минулого року Фонд держмайна скасував перший конкурс з продажу "Центренерго". Приватизація зірвалася після того, як два потенційні покупці надали документацію, яка не відповідала вимогам законодавства.

Для грудневої приватизації "Центрэнерго" оцінили майже в 6 млрд гривень. Згідно з меморандумом з МВФ, приватизація ряду державних компаній, зокрема і "Центренерго", має відбутися у першому півріччі 2019.

 

Кабмін схвалив ще одне рішення щодо курсу на НАТО та ЄС
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЦентрэнергоприватизация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся