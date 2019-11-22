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В Кабмине назвали число госпредприятий, которые передадут на приватизацию до 2020

Новости » Политика     22.11.2019 - 17:24
В Кабмине назвали число госпредприятий, которые передадут на приватизацию до 2020
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Первый список предприятий будет представлен инвесторам в начале декабря

До конца года на малую приватизацию будет передано 500 государственных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, передает пресс-служба правительства.

По его словам, первый список предприятий будет представлен инвесторам в начале декабря.

"До конца года на малую приватизацию будет передано 500 госпредприятий. В начале декабря мы представляем инвесторам первый список предприятий в рамках Road Show. Плюс со следующего года мы начинаем большую приватизацию. Уверен, в этом направлении будет много инвестиционных кейсов. Например, приватизация государственного "Центрэнерго", - отметил премьер.

Гончарук также подчеркнул, что, внедряя реформы, в правительстве серьезно настроены на государственно-частное партнерство.

"Два пилотных проекта - морские порты "Ольвия" и "Херсон" - уже на прозрачных конкурсах. Мы сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", - добавил он.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский распорядился до конца текущего года передать 500 предприятий на приватизацию.

Как писало РБК-Украина, в октябре Гончарук заявил, что правительство ожидает 5-6 млрд гривен дохода от малой приватизации в следующем году.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныприватизацияАлексей Гончарук
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