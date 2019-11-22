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У Кабміні назвали число держпідприємств, що передадуть на приватизацію до 2020

Новини » Політика     22.11.2019 - 17:24
У Кабміні назвали число держпідприємств, що передадуть на приватизацію до 2020
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Перший список підприємств буде презентований інвесторам на початку грудня

До кінця року на малу приватизацію буде передано 500 державних підприємств. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства, передає прес-служба уряду.

За його словами, перший список підприємств буде презентований інвесторам на початку грудня.

"До кінця року на малу приватизацію буде передано 500 держпідприємств. На початку грудня ми презентуємо інвесторам перший список підприємств у рамках Road Show. Плюс наступного року ми починаємо велику приватизацію. Впевнений, у цьому напрямку буде багато інвестиційних кейсів. Наприклад, приватизація державного "Центренерго", - зазначив прем'єр.

Гончарук також наголосив, що, впроваджуючи реформи, в уряді серйозно налаштовані на державно-приватне партнерство.

"Два пілотних проекти - морські порти "Ольвія" та "Херсон" - уже на прозорих конкурсах. Ми наразі готуємо ще 10 державних активів на концесію", - додав він.

Нагадаємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський розпорядився до кінця поточного року передати 500 підприємств на приватизацію.

Як писало РБК-Україна, у жовтні Гончарук заявив, що уряд очікує 5-6 млрд гривень доходу від малої приватизації у наступному році.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниприватизацияОлексій Гончарук
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