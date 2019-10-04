ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин назвал сумму ожидаемых доходов от малой приватизации

Новости » Экономика    04.10.2019 - 14:22
Кабмин назвал сумму ожидаемых доходов от малой приватизации
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В 2020 году правительство ожидает доход в размере 5-6 млрд гривен от малой приватизации

Правительство ожидает 5-6 млрд грн дохода от малой приватизации в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с бизнесом, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, Кабинет министров рассчитывает на ускорение процесса малой приватизации.

"Приватизация. Мы рассчитываем на то, что малая приватизация будет существенно ускорена. В следующем году мы рассчитываем получить 5-6 миллиардов в бюджет от малой приватизации и активно работаем над тем, чтобы максимальное количество крупных объектов была подготовлена к приватизации", - заявил Гончарук.

Напомним, 2 октября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, отменяющий перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.

Также РБК-Украина сообщало, что в четверг, 3 октября, Кабмин и НБУ подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Сообщается, что данный документ послужит основой совместным усилиям институтов для обеспечения ценовой стабильности.

Гончарук дал прогноз учетной ставки НБУ Фракция "Слуга народа" поддержит программу действий Кабмина
Новости Украины Кабинет Министров Украиныприватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь