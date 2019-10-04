Кабмин назвал сумму ожидаемых доходов от малой приватизации

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В 2020 году правительство ожидает доход в размере 5-6 млрд гривен от малой приватизации

Правительство ожидает 5-6 млрд грн дохода от малой приватизации в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с бизнесом, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, Кабинет министров рассчитывает на ускорение процесса малой приватизации.

"Приватизация. Мы рассчитываем на то, что малая приватизация будет существенно ускорена. В следующем году мы рассчитываем получить 5-6 миллиардов в бюджет от малой приватизации и активно работаем над тем, чтобы максимальное количество крупных объектов была подготовлена к приватизации", - заявил Гончарук.

Напомним, 2 октября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, отменяющий перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.

Также РБК-Украина сообщало, что в четверг, 3 октября, Кабмин и НБУ подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Сообщается, что данный документ послужит основой совместным усилиям институтов для обеспечения ценовой стабильности.