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В Украине сократили "оранжевую зону": что изменилось

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 11:23
В Украине сократили "оранжевую зону": что изменилось Фото: Черниговская зона покинула "оранжевую зону" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 16 марта сократилась "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине. Теперь в нее входят 10 регионов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Сообщается, что "оранжевую зону" покинула Черниговская область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID вернулся к показателям нормы.

На сегодня в "оранжевой зоне" 10 регионов, хотя еще днем ранее таковых было 11. В нее входят Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "желтой зоне".

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

  • Киев - 79,3
  • Винницкая область - 122,5
  • Житомирская область - 101,3
  • Закарпатская область - 87,5
  • Ивано-Франковская область - 122,3
  • Николаевская область - 89,5
  • Хмельницкая область - 75,7
  • Черновицкая область - 87,5

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные ограничения, вплоть до закрытия ресторанов, запрета массовых мероприятий, ограничений на общественном транспорте и так далее.

Он также заявил, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".

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