В Украине сократили "оранжевую зону": что изменилось
По состоянию на 16 марта сократилась "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине. Теперь в нее входят 10 регионов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
Сообщается, что "оранжевую зону" покинула Черниговская область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID вернулся к показателям нормы.
На сегодня в "оранжевой зоне" 10 регионов, хотя еще днем ранее таковых было 11. В нее входят Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "желтой зоне".
Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:
- Киев - 79,3
- Винницкая область - 122,5
- Житомирская область - 101,3
- Закарпатская область - 87,5
- Ивано-Франковская область - 122,3
- Николаевская область - 89,5
- Хмельницкая область - 75,7
- Черновицкая область - 87,5
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные ограничения, вплоть до закрытия ресторанов, запрета массовых мероприятий, ограничений на общественном транспорте и так далее.
Он также заявил, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".