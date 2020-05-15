В Кабмине хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями

В Министерстве социальной политики планируют законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями. В министерстве прокомментировали ситуацию, которая недавно возникла в Киеве, когда родители, граждане иностранных государств из-за отсутствия транспортного сообщения в связи с пандемией, вызванной COVID-19, не могут забрать своих детей, рожденных путем суррогатного материнства в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Дети фактически находятся без родительского присмотра и не могут в полной мере чувствовать тактильный и эмоциональный контакт с родными взрослыми, что так необходимо в первые месяцы их жизни для полноценного развития. Вместе с тем, в других странах ситуация с суррогатным материнством рассматривается с другой стороны и часто приравнивается к торговле людьми и карается законом", - обращают внимание в Минсоцполитики.

Ведомство подчеркивает, что суррогатное материнство запрещено законом в таких развитых странах, как Австрия, Норвегия, Швеция, Франция, Италия, Швейцария, Германия и в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки. При этом в Украине порядок и условия применения вспомогательных репродуктивных технологий регулируется соответствующим приказом Минздрава.

"Минсоцполитики как главный координатор в сфере защиты прав детей и противодействии торговле людьми, инициирует законодательное усиление защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями. Нам необходимо разработать свою национальную политику в отношении суррогатного материнства, особенно в отношении предоставления такой услуги гражданам иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из-за карантина в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев.

Как писало РБК-Украина, недавно в Киеве блокировали нелегальную перевозку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.

После этого заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Верховная рада должна законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства.