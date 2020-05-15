В уряді хочуть законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями

У Міністерстві соціальної політики планують законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями. У міністерстві прокоментували ситуацію, яка нещодавно виникла в Києві, коли батьки, громадяни іноземних країн, через відсутність транспортного сполучення у зв’язку з пандемію, викликаною COVID-19, не можуть забрати своїх дітей, народжених шляхом сурогатного материнства в Україні.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Діти фактично перебувають без батьківського догляду та не можуть повною мірою відчувати тактильний і емоційний контакт з рідними дорослими, що так необхідно в перші місяці їх життя для повноцінного розвитку. Поряд з тим, в інших країнах ситуація з сурогатним материнством розглядається з іншого боку та часто прирівнюється до торгівлі людьми і карається законом", - звертають увагу у Мінсоцполітики.

Відомство підкреслює, що сурогатне материнство заборонено законом в таких розвинених країнах, як в Австрія, Норвегія, Швеція, Франція, Італія, Швейцарія, Німеччина та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки. При цьому в Україні порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій регулюється відповідним наказом МОЗ.

"Мінсоцполітики як головний координатор у сфері захисту прав дітей та протидії торгівлі людьми, ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями. Нам необхідно розробити свою національну політику у відношенні сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що через карантин в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців.

Як писало РБК-Україна, нещодавно у Києві блокували нелегальне перевезення дітей за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства.

Після цього заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Верховна рада повинна законодавчо врегулювати питання сурогатного материнства.