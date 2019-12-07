В Кабмине хотят взыскать с экс-владельцев ПриватБанка деньги, потраченные при национализации

Кабинет министров Украины планирует взыскать потраченные средства при национализации "ПриватБанка" с бывших владельцев. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в интервью РБК-Украина.

Гончарук отметил, что правительство Украины не видит никаких оснований для возвращения "ПриватБанка" бывшим акционерам.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сообщил глава правительства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что олигарх Игорь Коломойский планирует вернуть в свою собственность "ПриватБанк" в ближайшем будущем. По его словам, об этих планах знают в МВФ.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины готовит законопроект, который сделает невозможным возврат неплатежеспособных банков их бывшим владельцам. По словам Гончарука, этот законопроект сделает невозможным возвращение "Приватбанка" Коломойскому.

Кроме этого в конце ноября НБУ передал "ПриватБанк" в собственность Кабмина. Согласно сведениям о конечных ключевых участниках в структуре собственности банка по состоянию на 25 сентября 2019 года, владельцем 100% акций является Кабинет министров.