Гончарук: НБУ готовит законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков их экс-владельцам

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Законопроект сделает невозможным возвращение "Приватбанка" Коломойскому

Национальный банк Украины готовит законопроект, который сделает невозможным возврат неплатежеспособных банков их бывшим владельцам. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос, идет ли работа над изменениями законодательства, чтобы сделать невозможным возвращение "Приватбанка" его экс-владельцу Игорю Коломойскому, что является ключевым вопросом в переговорах с Международным валютным фондом, Гончарук ответил, что НБУ разрабатывает соответствующий законопроект.

"НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ в этих проектах в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - рассказал он.

Также глава правительства отметил, что сейчас между Украиной и МВФ продолжаются переговоры относительно формата будущей программы.

"Кейс "Приватбанка" для подавляющего большинства людей является показательным. Но еще больший вес этот кейс имеет с точки зрения создания экономической угрозы. Судебные процессы продолжаются на уровне Киева и Лондона. Задача правительства остается неизменной - защищать интересы украинцев, в том числе защищая макроэкономическую и финансовую стабильность", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил, что вернет банк в свою собственность в ближайшем будущем. Коломойский подчеркнул, что Международный валютный фонд якобы знает о его намерениях.

Однако позже министр финансов Оксана Маркарова рассказала, что в течение пяти лет после национализации "Приватбанк" будет приватизирован и вновь передан в частные руки.