В Кабмине хотят смягчить правила въезда для иностранцев

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) совместно с Министерством культуры разрабатывают проект постановления о смягчении правил въезда для иностранцев. В частности, въезд хотят разрешить туристам из стран "зеленой зоны".

Об этом сообщили в пресс-службе ГАРТ.

Изменения планируют внести на ближайшее заседание правительства.

"Предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой зоны", прибывающих с туристической целью", - сообщили в ГАРТ.

Напомним, правительство приняло решение о запрете на въезд для иностранцев с 28 августа до 28 сентября.

При этом некоторым группам иностранцев будет разрешен въезд в Украину, части из них необходимо будет иметь страховой полис.

Также РБК-Украина писало, что 28 августа в Киеве под стенами Кабмина люди вышли на акцию протеста из-за запрета на въезд иностранцев в Украину.

Отметим, сейчас в список стран "красной зоны" Украины входят 65 государств, среди которых США, Испания, Румыния, Албания и другие.

Кроме этого сообщалось, что сегодня в Умани местные жители пытались не пропустить в город приехавших хасидов.

Отметим, уже нескольким десяткам хасидов было отказано во въезде в Украину.