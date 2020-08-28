Под Кабмином устроили протест из-за запрета на въезд иностранцев

Фото: протест под Кабмином (РБК-Украина)

В Киеве под зданием Кабинета министров протестуют из-за запрета на въезд иностранцев в Украину. Люди требуют отменить это решение.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Митингующие используют украинские флаги и надписи "Welcome" и "Украина - открытая страна". Протестуют представители туристической отрасли.

Фото: протест под Кабмином (РБК-Украина)

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, принял решение о введении запрета на въезд в Украину для иностранных граждан до конца сентября.

Также сообщалось, что в Умани местные жители пытались не пропустить в город приехавших хасидов.

Отметим, уже нескольким десяткам хасидов было отказано во въезде в Украину.

Напомним, Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана