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В Кабмине обновили правила въезда для иностранцев

Украина, Четверг 27 августа 2020 21:20
В Кабмине обновили правила въезда для иностранцев
Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно обновленному решению правительства, следующим категориям лиц разрешен въезд в страну лишь при наличии страхового полиса для покрытия расходов, связанных с лечением коронавируса:

  • родственникам первой линии;
  • которые имеют разрешение на работу в Украине;
  • которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • которые прибывают с целью обучения или проходят военную службу на территории Украины;
  • главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
  • являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
  • прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;
  • являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Следующим категориям лиц разрешен въезд в Украину без наличия страхового полиса:

  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;
  • являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

В Кабмине обновили правила въезда для иностранцев

Напомним, решение о закрытии границы для иностранцев было принято Кабмином на заседании 26 августа.

При этом Кабмин решил ввести запрет на въезд для иностранцев с 00:01 28 августа, он продлится до 28 сентября.

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