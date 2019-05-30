В Кабмине готовы выступить с отчетом в Раде

Кабинет министров Украины в любое время может представить народным депутатам отчет о деятельности правительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство вовремя подало отчет, который на сегодняшний день находится в Верховной раде.

"Кабинет министров готов прийти в Верховную раду и отчитаться о своей работе в любое время, когда это определит Рада", - отметил Розенко.

Напомним, сегодня украинский парламент провалил отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, которая бы повлекла за собой отставку всего правительства. Отметим, он подал заявление об отставке после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам правительства с просьбой сложить полномочия.

Представитель правительства в Верховной раде, нардеп Вадим Денисенко прогнозировал, что Рада может провалить отставку Гройсмана. Он полагал, что для этого может не хватить голосов, так как многие депутаты уже приступили к работе на округах после объявления досрочных выборов.