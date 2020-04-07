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В Кабмине больше склоняются к ужесточению карантина, чем к смягчению

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 18:53
В Кабмине больше склоняются к ужесточению карантина, чем к смягчению
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство пока не намерено смягчать карантин в Украине

Кабинет министров пока не намерен смягчать карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил один из членов правительства.

По его словам, на сегодня в повестке дня не стоит план смягчения.

"Ситуация такова, что вероятнее ужесточение, нежели смягчение", - отметил собеседник.

Однако, по его словам, если ситуация стабилизируется, то Кабинет министров рассмотрит возможность облегчить ограничительные меры.

Отметим, сегодня в СМИ появился якобы план поэтапного смягчения карантина, которое может начаться уже в апреле. Якобы с середины месяца откроются небольшие магазины, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади; с мая - остальные магазины, торговые центры, парикмахерские. При этом аэропорты и границы останутся закрытыми как минимум до лета.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас говорить о завершении карантина в Украине рано.

Он также заявил, что Украина находится на пороге пика эпидемии.

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