У Кабміні більше схиляються до посилення карантину, ніж до пом'якшення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд поки не має наміру пом'якшувати карантин в Україні

Кабінет міністрів поки не має наміру пом'якшувати карантин в Україні через епідемію коронавірусу. Про це РБК-Україна повідомив один з членів уряду.

За його словами, на сьогодні на порядку денному не стоїть план пом'якшення.

"Ситуація така, що ймовірніше посилення, ніж пом'якшення", - зазначив співрозмовник.

Однак, за його словами, якщо ситуація стабілізується, то Кабінет міністрів розгляне можливість полегшити обмежувальні заходи.

Відзначимо, сьогодні в ЗМІ з'явився нібито план поетапного пом'якшення карантину, яке може початися вже в квітні. Нібито з середини місяця відкриються невеликі магазини, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі; з травня - інші магазини, торгові центри, перукарні. При цьому аеропорти і кордони залишаться закритими як мінімум до літа.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зараз говорити про завершення карантину в Україні рано.

Він також заявив, що Україна знаходиться на порозі піку епідемії.