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Минздрав: говорить о завершении карантина сейчас рано

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 17:45
Минздрав: говорить о завершении карантина сейчас рано
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в своем видеообращении

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас говорить о завершении карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, рано. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram.

Министр отметил, что понимает, что сидеть дома четвертую неделю "нелегко".

"Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано", - подчеркнул он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают руководства стран не спешить снимать карантинные ограничения для противодействия распространения коронавируса. При этом у ВОЗ нет общих рекомендаций для стран относительно замедления распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что в ЦОС не исключают подготовку плана "Б" на случай худшего сценария распространения коронавируса в Украине. По его словам, уже готова база для минимального покрытия нужд или для минимального реагирования.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинМаксим СтепановКоронавирус
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