В Кабмине анонсировали введение нового типа градостроительной документации

Кабинет министров Украины анонсирует введение в Украине нового типа градостроительной документации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В частности, заместитель главы министерства Юлиан Чаплинский отметил, что законопроект №2280 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель" вносит изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности".

"Благодаря чему сформируется новый тип градостроительной документации, кроме генеральных планов, детальных планов. То есть, появится комплексный план пространственного развития объединенных территориальных общин", - информируют в ведомстве.

В Минразвития общин уверяют, что нововведение законопроекта должно убрать коррупционные факторы.

"Будет одновременно градостроительная и земельная документация, что уберет коррупционные факторы и ускорит процессы. Потому что раньше люди должны были идти на сессию местного совета за разрешением на разработку проекта землеустройства при разработке градостроительной документации, затем уже с проектом землеустройства обращаться к местным депутатам по согласованию проекта. Но после внесения изменений, депутаты уже не будут голосовать дважды за проект землеустройства, а будут иметь возможность сразу поработать с комплексным планом", - пояснил Чаплинский.

"А после его утверждения, согласно этому плану, регистраторы в автоматическом режиме будут делать документы землеотвода", - добавил он.

Напомним, комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2280 по планированию использования земель в ОТО.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе глава правительства Алексей Гончарук настаивал, что парламент должен принять ряд законопроектов, регулирующих вопросы функционирования открытого рынка земли, среди которых и проект закона №2280.

Подчеркнем также, Верховная рада 13 ноября в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. За это проголосовали 240 нардепов.