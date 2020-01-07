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В Кабмине анонсировали рост пособий на детей с инвалидностью из-за Чернобыля

Новости » Общество     07.01.2020 - 22:43
В Кабмине анонсировали рост пособий на детей с инвалидностью из-за Чернобыля
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

К концу года размер соцпомощи составит около 1858 гривен

Государственная социальная помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, в 2020 году будет расти и к концу года составит около 1858 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства социальной политики Украины.

Рост помощи состоится в три этапа.

В Кабмине анонсировали рост пособий на детей с инвалидностью из-за Чернобыля

"Сегодня делимся с Вами инфографикой, в которой показано, как и когда возрастет государственная социальная помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой: с 01.01.2020 = 1719,9 грн, с 01.07.2020 = 1797,69 грн, с 01.12.2020 = 1857,45 грн", - сообщили в министерстве.

Напомним, комитет парламента предлагает Кабмину разработать законы о восстановлении льгот чернобыльцам во исполнение соответствующего решения Конституционного суда Украины.

Как писало РБК-Украина, летом 2018-го КСУ принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.

Добавим также, в октябре 2019 года Кабинет министров Украины предусмотрел дополнительные 354,6 млн гривен на обеспечение чернобыльцев, о чем сообщал премьер-министр Алексей Гончарук.

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