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"Пакеты малыша" с начала года получили более 47 тысяч семей, - Лазебная

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Украина, Пятница 04 июня 2021 10:32
"Пакеты малыша" с начала года получили более 47 тысяч семей, - Лазебная Фото: глава Минсоцполитики Марина Лазебная (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что "пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей. А более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты.

Об этом она заявила в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"С начала текущего года более 47 тысяч семей получили "пакеты малыша", а больше 76 тысяч семей получили деньги на социальные карты. Сеть магазинов, где можно приобрести детские товары по социальным картам, постоянно расширяется", - отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что сейчас это почти 4000 магазинов, из которых 222 - интернет-магазины.

Напомним, в Украине возобновили закупки "пакетов малыша" через Prozorrо: 14 апреля закон вступил в силу.

Ранее на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша". Этот закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида госпомощи органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании в конце марта Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении.

Так, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламент одобрил закон, чтобы покупать их через Управление ООН.

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