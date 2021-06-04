"Пакеты малыша" с начала года получили более 47 тысяч семей, - Лазебная
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что "пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей. А более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты.
"С начала текущего года более 47 тысяч семей получили "пакеты малыша", а больше 76 тысяч семей получили деньги на социальные карты. Сеть магазинов, где можно приобрести детские товары по социальным картам, постоянно расширяется", - отметила министр.
Лазебная подчеркнула, что сейчас это почти 4000 магазинов, из которых 222 - интернет-магазины.
Напомним, в Украине возобновили закупки "пакетов малыша" через Prozorrо: 14 апреля закон вступил в силу.
Ранее на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша". Этот закон закрепляет полномочия по назначению и выплате такого вида госпомощи органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.
Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании в конце марта Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении.
Так, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламент одобрил закон, чтобы покупать их через Управление ООН.