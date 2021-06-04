У Кабміні анонсували створення Центрів раннього втручання: для чого вони необхідні

У Міністерстві соціальної політики анонсували створення Центрів раннього втручання. Глава відомства Марина Лазебна зазначила, що такі центри забезпечать раннє виявлення порушень розвитку у дітей.

Про це вона розповіла у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Ми ухвалили дві важливі концепції - концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року та концепцію створення та розвитку системи раннього втручання. Останнє рішення допоможе створити в Україні комплексну сімейноцентричну систему раннього втручання, яка поєднує медичні, психологічні, соціальні та освітні послуги", - зазначила міністр.

За її словами, центри створюватимуть на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я.

"(Створення центрів, - ред.) забезпечить раннє виявлення та профілактику порушень розвитку у дітей. Центри раннього втручання будуть створені на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти", - сказала урядовець.