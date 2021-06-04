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У Кабміні анонсували створення Центрів раннього втручання: для чого вони необхідні

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 11:13
У Кабміні анонсували створення Центрів раннього втручання: для чого вони необхідні Фото: глава Мінсоцполітики Марина Лазебна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Міністерстві соціальної політики анонсували створення Центрів раннього втручання. Глава відомства Марина Лазебна зазначила, що такі центри забезпечать раннє виявлення порушень розвитку у дітей.

Про це вона розповіла у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Ми ухвалили дві важливі концепції - концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року та концепцію створення та розвитку системи раннього втручання. Останнє рішення допоможе створити в Україні комплексну сімейноцентричну систему раннього втручання, яка поєднує медичні, психологічні, соціальні та освітні послуги", - зазначила міністр.

За її словами, центри створюватимуть на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я.

"(Створення центрів, - ред.) забезпечить раннє виявлення та профілактику порушень розвитку у дітей. Центри раннього втручання будуть створені на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти", - сказала урядовець.

Нагадаємо, Лазебная заявила, що "пакети малюка" з початку цього року отримали понад 47 тисяч сімей. А понад 76 тисяч сімей - гроші на соціальні карти.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс до ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.

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