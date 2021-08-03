В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями

Как отметил премьер, рабочая групп должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.

"Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал он.

По его словам, опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.