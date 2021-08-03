У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями

Як зазначив прем'єр, робоча груп повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.

"Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати. Це без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - впровадження відповідних законів і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав він.

За його словами, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.