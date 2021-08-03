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У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями

Автор: Олександр Білоус

З 2023 року в Україні почнуть вводити соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розцінює це як перехід до повноцінної накопичувальної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Шмигаля на засіданні робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначив прем'єр, робоча груп повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.

"Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати. Це без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - впровадження відповідних законів і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав він.

За його словами, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 2 червня затвердив створення робочої групи з впровадженню накопичувальної пенсії в Україні.

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Кабінет Міністрів УкраїниправительствоПенсії