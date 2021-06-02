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Правительство утвердило создание рабочей группы по введению накопительной пенсии

Новина українською →
Украина, Среда 02 июня 2021 15:38
Правительство утвердило создание рабочей группы по введению накопительной пенсии Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил создание рабочей группы по внедрению накопительной пенсии в Украине. Рабочая группа также будет работать над развитием негосударственного пенсионного обеспечения украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, сейчас правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, предусматривающей снижение налогов, которые граждане сейчас платят в государственный бюджет.

"Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии", - пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что задачей правительства является создание условий, при которых граждане "будут уверены в будущем" и будут видеть "перспективы достойной старости".

Напомним, в конце мая глава правительства сообщал, что в Кабмине достигли согласия касательно введения накопительной пенсии в Украине.

Кроме того, 31 мая парламентский комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной раде одобрить законопроект о накопительной пенсии.

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