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У Кабмина с НБУ нормальное сотрудничество, - Шмыгаль

Автор: Александр Белоус

Сотрудничество Кабинета министров с Национальным банком Украины происходит в рабочем режиме. Еженедельно проводятся совещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"У нас абсолютное сотрудничество с Национальным банком. На еженедельной основе проводятся совещания совместные финансовые", - сказал он.

Шмыгаль напомнил о том, что НБУ в этом году поднимал учетную ставку. "Это ответ НБУ на уровень инфляции, хотя инфляция обусловлена не ростом монетарной базы", - добавил он.

"Решения, которые принимает правление НБУ очевидно обоснованы. Никаких отказов в долгосрочном рефинансировании нет. То есть НБУ ведет финансовую и монетарную политику с целью стабилизации финансовой, денежной системы, в частности, и курса валют. И как вы видите, прошлый и этот год достаточно эффективно", - сказал премьер.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сворачивает антикризисные монетарные меры. С IV квартала 2021 года будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию.

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Национальный банк Украины