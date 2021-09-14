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У Кабміну з НБУ нормальна співпраця, - Шмигаль

Автор: Олександр Білоус

Співпраця Кабінету міністрів з Національним банком України відбувається в робочому режимі. Щотижня проводяться наради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"У нас абсолютна співпраця з Національним банком. На щотижневій основі проводяться наради спільні фінансові", - сказав він.

Шмигаль нагадав про те, що НБУ у цьому році піднімав облікову ставку. "Це відповідь НБУ на рівень інфляції, хоча інфляція зумовлена не зростанням монетарної бази", - додав він.

"Рішення, які приймає правління НБУ очевидно обґрунтовані. Ніяких відмов у довгостроковому рефінансуванні немає. Тобто НБУ веде фінансову та монетарну політику з метою стабілізації фінансової, грошової системи, зокрема, і курсу валют. І як ви бачите, минулий і цей рік доволі ефективно", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) згортає антикризові монетарні заходи. З IV кварталу 2021 року буде припинено проведення операцій з довгострокового рефінансування.

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Національний банк України