НБУ сворачивает антикризисные меры и прекращает долгосрочное рефинансирование банков

Национальный банк Украины (НБУ) сворачивает антикризисные монетарные меры. С IV квартала 2021 года будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил глава НБУ, это будет сделано с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживанию инфляции.

"Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не будет иметь негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности", - отметил Шевченко.

Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки - 29 сентября.

"Прекращение осуществления Национальным банком операций по процентному свопу не означает потерю заинтересованности со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка", - дополнил заместитель глава НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк продолжил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии. Так, с 1 октября 2021 года срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращена с 90 до 30 дней.