Кабмін звільнив заступника міністра оборони Кліменкова

Дмитро Кліменков

Народився 3 квітня 1981-го у Києві.

Навчався в:

Національному технічнім університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за спеціальністю "Електротехніка";

Київському політехнічнім інституті, де здобув фах інженера-енергоменеджера;

Протягом 2004 по 2005-й обіймав посаду інженера-інспектора відділення електроаудиту центру технічного аудиту та контролю договірної роботи "Київенерго". Після цього був інженером-енергетиком у "Ерікссон".

З 2008 по 2011-й очолював відділ відділу проєктно-будівельних робіт Департаменту розгортання та інтеграції, а з 2011 по 2012-й - був керівником проєкту з будівництва GSM-мережі мобільного зв’язку у тому ж підприємстві.

Протягом 2013–2020 років Дмитро Кліменков очолював відділ матеріально-технічного забезпечення повітряного флоту в "Міжнародні Авіалінії України". У період з 2020 по 2022 рік був директором з інфраструктури та логістики в цій самій авіакомпанії.

З 2022 по 2023 рік Кліменков обіймав посаду першого заступника голови Фонду державного майна України.

У липні 2023 року став комерційним директором "Укртрансгаз", де працював до жовтня 2023 року.

5 жовтня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення Кліменкова на посаду заступника міністра оборони України.