Кабмин уволил заместителя министра обороны Клименкова

Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя главы Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Родился 3 апреля 1981-го в Киеве.
Учился в:
В течение 2004 по 2005-й занимал должность инженера-инспектора отделения электроаудита центра технического аудита и контроля договорной работы "Киевэнерго". После этого был инженером-энергетиком в "Эрикссон".
С 2008 по 2011-й возглавлял отдел отдела проектно-строительных работ Департамента развертывания и интеграции, а с 2011 по 2012-й - был руководителем проекта по строительству GSM-сети мобильной связи в том же предприятии.
В течение 2013-2020 годов Дмитрий Клименков возглавлял отдел материально-технического обеспечения воздушного флота в "Международных Авиалиниях Украины". В период с 2020 по 2022 год был директором по инфраструктуре и логистике в этой же авиакомпании.
С 2022 по 2023 год Клименков занимал должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.
В июле 2023 года стал коммерческим директором "Укртрансгаз", где работал до октября 2023 года.
5 октября 2023 года Кабинет министров принял решение о назначении Клименкова на должность заместителя министра обороны Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно глава Минобороны Рустем Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Клименкова. В том же числе заявил о предстоящих изменениях в системе закупок вооружения. По его словам, решение было принято из-за того, что закупки оружия во время войны якобы были осложнены политическими играми, «сливами» контрактов и пиаром бездействия.
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