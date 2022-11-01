Кабмин уволил Витренко из "Нафтогаза"

Юрия Витренко уволили с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Такое решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Кабмине.

"Кабинет министров прекратил полномочия главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко", - сообщил источник.

Стоит отметить, ранее РБК-Украина писало, что Юрия Витренко могут уволить с должности главы "Нафтогаза" до конца этой недели.

Впрочем, согласно процедуре, увольнять Витренко должен был Наблюдательный совет "Нафтогаза", но при его отсутствии этот механизм может осуществить Кабинет министров, выполняющий функции Рады.

Обновлено 15:45. "Нафтогаз" подтвердил увольнение Витренко

"Кабинет министров Украины своим решением от 01 ноября 2022 удовлетворил заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко об увольнении", - сообщили в пресс-службе компании.

Указано, что Витренко продолжит занимать этот пост до 03 ноября 2022 включительно.

Более подробную информацию по этому вопросу обещают предоставить в последний день его работы главой НАК "Нафтогаз".

Кто его заменит?

Примечательно, что по информации РБК-Украина, в четверг Верховная рада планирует рассмотрение кадровых вопросов, в частности, по увольнению Алексея Чернышова из Минрегиона.

При этом ранее сообщалось, что на свободное место главы "Нафтогаза" могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, но сначала процедура требует того, чтобы парламент уволил его с министерской должности.

Не исключалось и то, что определенное время вместо Витренко назначат и. о. главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно о Витренко?

Напомним, что 8 апреля 2021 года Юрий Витренко был назначен на должность главы "Нафтогаза" после того, как правительство уволило с поста Андрея Коболева.

Впоследствии стало известно, что Кабмин переназначил Витренко еще на год.

Впрочем, летом стало известно, что провал переговоров по реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз Украины" может стать дополнительным основанием для увольнения главы компании Юрия Витренко.

Негативно на имидже руководителя НАК отразился и скандал с покупкой его советником Олегом Диденко элитного авто, а публичная критика Кабмина и премьер-министра за решение о закачке 19 млрд кубометров газа еще больше усугубили отношения между главой "Нафтогаза" и премьером Денисом Шмыгалем.

Больше деталей о причинах увольнения Витренко читайте в материале РБК-Украина "Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании".