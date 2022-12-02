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Кабмін звільнив від імпортного мита і ПДВ комплектуючі для генераторів

Фото: Кабінет міністрів звільнив комплектуючі для енергообладнання від мита і ПДВ (РБК-Україна, Віталія Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Кабінет міністрів звільнив від імпортного мита і ПДВ комплектуючі для виробництва українських генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1340 від 29 листопада 2022 року.

Уряд виправив своє попереднє рішення, коли від імпортного мита і ПДВ було звільнено імпорт готових генераторів та іншого обладнання, але не звільнено імпорт комплектуючих, з яких ця продукція виготовляється в Україні. Це могло поставити внутрішніх виробників в завідомо гірше становище порівняно з імпортерами.

Ухвалене рішення уряду спростило збірку генераторів і сприятиме виробництву відповідних товарів в Україні.

Нагадаємо, що в середині листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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