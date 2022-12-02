Кабмин освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для генераторов

Кабинет министров освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для производства украинских генераторов и другого энергетического оборудования.

Правительство исправило свое предыдущее решение, когда от импортных пошлин и НДС был освобожден импорт готовых генераторов и другого оборудования, но не освобожден импорт комплектующих, из которых эта продукция производится в Украине. Это могло поставить внутренних производителей в заведомо худшее положение по сравнению с импортерами.

Принятое решение правительства упростило сборку генераторов и будет способствовать производству соответствующих товаров в Украине.