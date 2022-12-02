RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для генераторов

Фото: Кабинет министров освободил комплектующие для энергооборудования от пошлины и НДС (РБК-Украина, Виталия Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для производства украинских генераторов и другого энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №1340 от 29 ноября 2022 года .

Правительство исправило свое предыдущее решение, когда от импортных пошлин и НДС был освобожден импорт готовых генераторов и другого оборудования, но не освобожден импорт комплектующих, из которых эта продукция производится в Украине. Это могло поставить внутренних производителей в заведомо худшее положение по сравнению с импортерами.

Принятое решение правительства упростило сборку генераторов и будет способствовать производству соответствующих товаров в Украине.

Напомним, что в середине ноября Кабинет министров Украины принял постановление , упрощающее импорт генераторов и другого энергетического оборудования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 10 ноября вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
генератор