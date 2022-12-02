Кабмин освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для генераторов

Кабинет министров освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для производства украинских генераторов и другого энергетического оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №1340 от 29 ноября 2022 года .
Правительство исправило свое предыдущее решение, когда от импортных пошлин и НДС был освобожден импорт готовых генераторов и другого оборудования, но не освобожден импорт комплектующих, из которых эта продукция производится в Украине. Это могло поставить внутренних производителей в заведомо худшее положение по сравнению с импортерами.
Принятое решение правительства упростило сборку генераторов и будет способствовать производству соответствующих товаров в Украине.
Напомним, что в середине ноября Кабинет министров Украины принял постановление , упрощающее импорт генераторов и другого энергетического оборудования.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 10 ноября вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.
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