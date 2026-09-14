Кабмін звільнив в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух

Нагадуємо, 4 вересня Кабмін провів низку кадрових змін. Уряд звільнив Сергія Сухомлина з посади голови Агентства відновлення, а також його першого заступника Миколу Бойка. Того ж дня головою агентства призначили колишнього очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

8 вересня відбулася ще одна кадрова зміна в уряді - Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони. Вона відповідатиме за розвиток оборонно-промислового комплексу та експорт українських оборонних рішень.