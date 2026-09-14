Кабмин уволил и. о. главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух

Кабмин прекратил полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности главы ГНС и поручил Минфину внести кандидатуры ее преемника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Соответствующее решение правительство приняло о прекращении выполнения Карнаух обязанностей главы ГНС. Следовательно, она больше не будет возглавлять службу в статусе исполняющей обязанности.
Одновременно Кабмин определил дальнейшие шаги по назначению нового руководителя ГНС.
Министру финансов поручили внести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность руководителя Государственной налоговой службы или лица, временно исполняющего его обязанности.
Таким образом, окончательное решение относительно нового главы ГНС правительство должно принять после рассмотрения кандидатур, которые предложит Министерство финансов.
Напомним, 4 сентября Кабмин провел ряд кадровых изменений. Правительство уволило Сергея Сухомлина с должности главы Агентства восстановления, а также его первого заместителя Николая Бойко. В тот же день главой агентства был назначен бывший глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
8 сентября произошла еще одна кадровая смена в правительстве - Анну Гвоздяр назначили заместителем министра обороны. Она будет отвечать за развитие оборонно-промышленного комплекса и экспорта украинских оборонных решений.