Кабмин уволил и. о. главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух

Соответствующее решение правительство приняло о прекращении выполнения Карнаух обязанностей главы ГНС. Следовательно, она больше не будет возглавлять службу в статусе исполняющей обязанности.

Одновременно Кабмин определил дальнейшие шаги по назначению нового руководителя ГНС.

Министру финансов поручили внести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность руководителя Государственной налоговой службы или лица, временно исполняющего его обязанности.

Таким образом, окончательное решение относительно нового главы ГНС правительство должно принять после рассмотрения кандидатур, которые предложит Министерство финансов.