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В Міноборони повертається Гвоздяр, яка відповідатиме за експорт та ОПК: що про неї відомо

11:01 08.09.2026 Вт
2 хв
Чим раніше займалася нова заступниця очільника Міноборони?
aimg Лев Шевченко
В Міноборони повертається Гвоздяр, яка відповідатиме за експорт та ОПК: що про неї відомо Фото: Ганна Гвоздяр (Facebook Anna Gvozdiar)
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Ганну Гвоздяр призначили заступницею Міністра оборони України. Вона відповідатиме за розвиток оборонно-промислового комплексу та експорт українських оборонних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

За що відповідатиме нова заступниця міністра

Напрямом відповідальності Гвоздяр стане оборонно-промисловий комплекс України. Ключовим пріоритетом роботи залишаються потреби фронту - військові мають вчасно й у достатній кількості отримувати необхідне українське озброєння для протидії російським загрозам на полі бою.

Окремим фокусом роботи Гвоздяр стане експорт українських оборонних рішень, виробництво яких перевищує потреби фронту. Як стверджують у Міноборони, експорт може стати інструментом розвитку взаємовигідних партнерств із союзниками України та залучення додаткового фінансування для української оборони.

Загальне завдання - сильний ОПК, який забезпечує фронт необхідним зараз і створює довгострокову перевагу для України.

Що відомо про Гвоздяр

Гвоздяр має значний досвід роботи з ОПК: вона обіймала посади заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також заступниці міністра оборони.

Професійну кар'єру Гвоздяр розпочала у приватному секторі: з жовтня 2012 року по серпень 2021 року очолювала ТОВ "Протеже", а з липня 2015-го по квітень 2016-го працювала радницею голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

У травні 2021 року вона долучилася до Благодійного фонду Сергія Притули - спершу як заступниця директора за сумісництвом, з серпня 2021-го по вересень 2022 року обіймала цю посаду вже на постійній основі. З вересня 2022-го по вересень 2023 року очолювала фонд як директорка.

Далі її кар'єра розвивалася в державному секторі:

  • з вересня 2023-го по липень 2025 року вона була заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
  • з липня 2025-го по січень 2026-го - заступницею міністра оборони Дениса Шмигаля;
  • з січня по вересень 2026 року - радницею міністра оборони;
  • перш ніж 7 вересня знову посіла цю посаду за Євгенія Хмари.

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Кадрові зміни в оборонному відомстві тривають від середини літа: після відставки уряду Михайла Федорова на посаді міністра оборони змінив Євгеній Хмара, якого Верховна Рада 19 серпня офіційно затвердила на посаді.

Формуючи власну команду, новий міністр послідовно призначає заступників - зокрема, на початку серпня одним із них став Микола Швидкий, якому доручили посилити взаємодію Міноборони зі Збройними силами та координацію роботи з Генштабом і Головнокомандувачем Михайлом Драпатим.

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