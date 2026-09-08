В Міноборони повертається Гвоздяр, яка відповідатиме за експорт та ОПК: що про неї відомо

Ганну Гвоздяр призначили заступницею Міністра оборони України. Вона відповідатиме за розвиток оборонно-промислового комплексу та експорт українських оборонних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони .

За що відповідатиме нова заступниця міністра

Напрямом відповідальності Гвоздяр стане оборонно-промисловий комплекс України. Ключовим пріоритетом роботи залишаються потреби фронту - військові мають вчасно й у достатній кількості отримувати необхідне українське озброєння для протидії російським загрозам на полі бою.

Окремим фокусом роботи Гвоздяр стане експорт українських оборонних рішень, виробництво яких перевищує потреби фронту. Як стверджують у Міноборони, експорт може стати інструментом розвитку взаємовигідних партнерств із союзниками України та залучення додаткового фінансування для української оборони.

Загальне завдання - сильний ОПК, який забезпечує фронт необхідним зараз і створює довгострокову перевагу для України.

Що відомо про Гвоздяр

Гвоздяр має значний досвід роботи з ОПК: вона обіймала посади заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також заступниці міністра оборони.

Професійну кар'єру Гвоздяр розпочала у приватному секторі: з жовтня 2012 року по серпень 2021 року очолювала ТОВ "Протеже", а з липня 2015-го по квітень 2016-го працювала радницею голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

У травні 2021 року вона долучилася до Благодійного фонду Сергія Притули - спершу як заступниця директора за сумісництвом, з серпня 2021-го по вересень 2022 року обіймала цю посаду вже на постійній основі. З вересня 2022-го по вересень 2023 року очолювала фонд як директорка.

Далі її кар'єра розвивалася в державному секторі: