Кабмін звільнив Кузіна з посади головного санлікаря України

Нагадаємо, що На тлі постійних повітряних атак Кабмін ухвалив нові правила навчання для школярів під час тривалих тривог, реалізацію яких покладено на місцеві громади.

Водночас у столиці батькам роз'яснили, як працюватимуть школи Києва в умовах можливих відключень світла та водопостачання, щоб забезпечити безперервність освітнього процесу.