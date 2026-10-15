Кабмин уволил Кузина с должности главного санврача Украины

Кроме увольнения Кузина, правительство приняло ряд других кадровых решений.

В частности, с должностей также уволили Игоря Ильченко из Национальной социальной сервисной службы и Ивана Юрийчука из Государственной службы качества образования.

В то же время Кабмин осуществил несколько назначений:

Иван Юрийчук назначен заместителем министра образования и науки;

Александра Чепурного - заместителем министра здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом;

Игоря Ильченко - главой Национальной социальной сервисной службы.

Также правительство согласовало назначение Андрея Русина заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.