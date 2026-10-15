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Кабмин уволил Кузина с должности главного санврача Украины

21:37 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Игорь Кузин (facebook.com/i.kuzin.moz)

Кабмин уволил Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача. Новым главным санврачом назначен Александр Чепурный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.

Кроме увольнения Кузина, правительство приняло ряд других кадровых решений.

В частности, с должностей также уволили Игоря Ильченко из Национальной социальной сервисной службы и Ивана Юрийчука из Государственной службы качества образования.

В то же время Кабмин осуществил несколько назначений:

  • Иван Юрийчук назначен заместителем министра образования и науки;

  • Александра Чепурного - заместителем министра здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом;

  • Игоря Ильченко - главой Национальной социальной сервисной службы.

Также правительство согласовало назначение Андрея Русина заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, что на фоне постоянных воздушных атак Кабмин принял новые правила обучения для школьников во время длительных тревог, реализация которых возложена на местные общины.

В то же время, в столице родителям разъяснили, как будут работать школы Киева в условиях возможных отключений света и водоснабжения, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса.

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