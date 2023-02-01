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Кабмін звільнив керівництво митниці, - нардеп

Фото: очільник митної служби Вячеслав Демченко (customs gov ua)
Автор: Наталія Юрченко, Ростислав Шаправський

Кабінет міністрів сьогодні звільнив керівництво Державної митної служби. Зокрема, з посади звільнили виконуючого обов'язки голови митної служби Вячеслава Демченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Також уряд звільнив заступників Демченка - Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, політичне рішення про звільнення керівництва митниці було ухвалено на початку цього тижня. Сьогодні, як очікується, Кабмін на позачерговому засіданні має офіційно затвердити ці відставки.

Нагадаємо, сьогодні керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво митниці звільнять.

Також він зазначив, що сьогоднішні обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців, ймовірно, пов'язані з обіцяними "весняними посадками".

Дізнатися більше про масові обшуки та їх фігурантів можна у матеріалі РБК-Україна.

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Державна митна служба