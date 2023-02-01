Кабмин уволил руководство таможни, - нардеп

Также правительство уволило заместителей Демченко - Александра Щуцкого и Руслана Черкаского.

По информации собеседников РБК-Украина, политическое решение об увольнении руководства таможни было принято в начале этой недели. Сегодня, как ожидается, Кабмин на внеочередном заседании официально утвердит эти отставки.

Напомним, сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство таможни уволят.

Также он отметил, что сегодняшние обыски у бывших чиновников, нардепов и других госслужащих, вероятно, связаны с обещанными "весенними посадками".

Узнать больше о массовых обысках и их фигурантах можно в материале РБК-Украина.

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