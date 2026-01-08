Кабмін звільнив голову Держгеонадр

Кабмін звільнив Олега Гоцинця з посади голови Держгеонадр за угодою сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.
7 січня 2026 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 12-р про звільнення Олега Гоцинця з посади Голови Державної служби геології та надр України.
Олег Гоцинець обіймав посаду Голови Державної служби геології та надр України з 29 листопада 2024 року до 7 січня 2026 року, тобто трохи більше 1 року (понад 13 місяців).
Згідно з документом, рішення ухвалено за угодою сторін відповідно до пункту 3 частини першої статті 83 Закону України "Про державну службу".
Розпорядження підписав прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Поки що інформації про призначення нового керівника Держгеонадр не оприлюднено.
Зазначимо, що Держгеонадра є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за державне управління у сфері геології та надр, ліцензування користування надрами та контроль за їх використанням, тому зміна керівництва може вплинути на роботу галузі та інвестиційні процеси.
За період роботи Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) у 2025–2026 роках пов’язані з нею резонансні випадки та скандали стосувалися, перш за все, питань незаконного використання надр і непрозорих дозволів.
Наприклад, екс-депутат з Броварів Сергій Шапран та його партнер Володимир Осипов отримали спецдозволи на видобуток копалин, а в можливій схемі також фігурував підсанкційний бізнесмен Ігор Наумець, бенефіціар компанії "Юнігран".
До речі, раніше РБК-Україна писало, що в Україні продовжує працювати компанія, що поставляла щебінь на окуповані території.